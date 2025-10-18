Cozinheira que se negou a envenenar PMs é morta no CE

Dona Ione foi morta dentro da própria residência / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

Uma mulher identificada como Antônia Ione, conhecida como Bira, foi encontrada morta com marcas de faca e de tiros, dentro da própria residência, no município de Saboeiro, no Ceará. O caso foi registrado neste sábado, dia 18. Conforme o relatório policial do caso, a mulher era conhecida por colaborar com a Polícia Militar e trabalhou como cozinheira do destacamento policial da região.

De acordo com depoimento na audiência de custódia, em determinada ocasião, criminosos tentavam convencê-la a envenenar a comida dos agentes de segurança. A vítima recusou praticar a ação criminosa. O POVO teve acesso à audiência de custódia da prisão de Salomão de Freitas Coelho e João Paulo Benício de Freitas, que negaram o crime. "A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de homicídio e no local, constatou-se que quatro homens haviam invadido a residência da vítima, pessoa conhecida na região por colaborar com a Polícia Militar, e a executaram a tiros", informa o documento. Suspeitos são detidos pela Polícia A Polícia localizou um dos suspeitos, um adolescente. O jovem teria informado aos policiais que João e Salomão fizeram a proposta para que ele participasse da execução de dona Ione e que houve um planejamento para uma emboscada contra a vítima durante a madrugada. João Paulo e Salomão foram encontrados posteriormente em uma casa na localidade de Flamengo, onde apreendido um facão, duas balanças digitais e embalagens para fracionamento de drogas.