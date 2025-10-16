Após 2 meses, caso de idosa encontrada morta no Eusébio segue em investigação

A delegacia do Departamento de Homicídios, que investiga desaparecimentos, investigava o sumiço de dona Alice / Crédito: reprodução/DHPP

Dois meses após Maria Alice Torres Guimarães, de 77 anos, ter sido encontrada morta em um terreno localizado em uma área de mata no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza), as circunstâncias do caso continuam por ser elucidadas. A idosa foi encontrada morta em um aterro localizado no bairro Mangabeira por volta de meio-dia de 13 de agosto, quatro dias após sair de casa para procurar o filho, um homem que vivia em situação de rua e que era usuário de drogas.



O próprio homem, porém, disse na tarde do dia 9 de agosto que não chegou a falar com a mãe, quem não via há três dias. Com isso, um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento foi feito. No registro, foi destacado que a idosa era uma pessoa lúcida e não tinha histórico de desaparecer ou perder a consciência. Uma pessoa chegou a dizer que uma mulher parecida com Maria Alice havia sido visto na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, mas, após irem ao local, os familiares não a localizaram.

Como O POVO mostrou em matéria à época do achado do corpo, uma amiga da família de Maria Alice afirmou que a região onde ela foi encontrada é dividida pelas zonas de influência de facções criminosas rivais.