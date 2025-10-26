Homem é assassinado a tiros em comunidade em Fortaleza

Imagem meramente ilustrativa. Crime aconteceu na noite desse sábado, 25, no bairro Curió, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite desse sábado, 25. O crime aconteceu em uma comunidade no bairro Curió, em Fortaleza. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O POVO apurou que o homem foi identificado como Darlan Ferreira Duarte. Ele possuía passagens por tráfico de drogas. Ainda não há informações da motivação do crime.