Homem é assassinado a tiros em comunidade em Fortaleza

Homem é assassinado a tiros em comunidade em FortalezaCrime aconteceu na noite desse sábado, 25, no bairro Curió. Vítima tinha 33 anos e possuía passagens por tráfico de drogas
Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite desse sábado, 25. O crime aconteceu em uma comunidade no bairro Curió, em Fortaleza. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O POVO apurou que o homem foi identificado como Darlan Ferreira Duarte. Ele possuía passagens por tráfico de drogas. Ainda não há informações da motivação do crime.
Leia Mais | Famílias que vieram de área do CV teriam sido expulsas de residencial pelo TCP
De acordo com informações policiais, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o homicídio doloso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
Leia mais