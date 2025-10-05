Ceará registra 3° caso suspeito de intoxicação por metanol

Casos de intoxicação por metanol estão associados à bebidas adulteradas / Crédito: Reprodução/Adobe Shutterstock

O Ceará chegou ao seu terceiro caso de paciente com suspeita de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Depois das notificações de Quixeramobim e Caucaia, um novo paciente, desta vez em São Gonçalo do Amarante, se soma às possíveis contaminações pela substância no Estado. LEIA TAMBÉM: Metanol: estabelecimentos do Ceará reforçam cuidados e cobram fiscalização

O paciente de Quixeramobim segue internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), e o de Caucaia no Hospital Regional Unimed, em Fortaleza. Ainda não há confirmação de onde o paciente de São Gonçalo está sendo atendido. Uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Saúde foi enviada pela Sesa aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, com as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e notificação célere aos órgãos responsáveis para o tratamento. Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol?

O caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas.

São levados em consideração sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 e 24 horas após o consumo.

Brasil tem mais de 190 casos notificados Até a noite do último sábado, 4, o Brasil tinha 181 suspeitas de intoxicação por metanol em investigação. Além desses, 14 foram confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde. O Estado com mais notificações é São Paulo, com14 confirmações e 148 ainda em análise. Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 2 no Ceará; 1 no Distrito Federal; 1 no Espírito Santo; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.



São Paulo é o único estado com mortes confirmadas até aqui pela substância, com dois óbitos. Outros 11 falecimentos com possível relação ainda estão sendo investigados.