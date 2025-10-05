Ceará registra 3° caso suspeito de intoxicação por metanol

Ceará registra 3° caso suspeito de intoxicação por metanolPacientes são oriundos dos municípios de Quixeramobim, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, segundo balanço da Sesa
O Ceará chegou ao seu terceiro caso de paciente com suspeita de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Depois das notificações de Quixeramobim e Caucaia, um novo paciente, desta vez em São Gonçalo do Amarante, se soma às possíveis contaminações pela substância no Estado.
Informações são de balanço da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), divulgado na noite deste domingo, 5. Os resultados dos exames feitos nos pacientes de Caucaia e Quixeramobim são aguardados para as próximas horas, conforme dito pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante entrega da reforma do Farol do Mucuripe.
O chefe do executivo estadual afirmou que em caso de confirmações, um antídoto já preparado pelo Ministério da Saúde (MS), será trazido até território cearense via transporte aéreo.
"Já estabelecemos um protocolo de funcionamento de que todo caso que aconteça, que tenha confirmação, ele será imediatamente notificado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mandará um antídoto imediatamente por via aérea e nós já estamos equipando, estruturando todo o estado para chegar em qualquer local do Ceará com rapidez aquele cidadão que tem o caso confirmado", disse Elmano.
O paciente de Quixeramobim segue internado no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), e o de Caucaia no Hospital Regional Unimed, em Fortaleza. Ainda não há confirmação de onde o paciente de São Gonçalo está sendo atendido.
Uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Saúde foi enviada pela Sesa aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, com as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e notificação célere aos órgãos responsáveis para o tratamento.
Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol?
O caso é considerado suspeito quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas.
São levados em consideração sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 e 24 horas após o consumo.
Brasil tem mais de 190 casos notificados
Até a noite do último sábado, 4, o Brasil tinha 181 suspeitas de intoxicação por metanol em investigação. Além desses, 14 foram confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde.
O Estado com mais notificações é São Paulo, com14 confirmações e 148 ainda em análise. Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 2 no Ceará; 1 no Distrito Federal; 1 no Espírito Santo; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.
São Paulo é o único estado com mortes confirmadas até aqui pela substância, com dois óbitos. Outros 11 falecimentos com possível relação ainda estão sendo investigados.
Os dados seguem em atualização pelo Ministério da Saúde.
