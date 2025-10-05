Metanol: resultado de casos em análise deve sair nas próximas horas

Casos de intoxicação por metanol estão associados à bebidas adulteradas / Crédito: Reprodução/Adobe Shutterstock

Os resultados dos exames dos dois pacientes com suspeita de intoxicação por metanol no Ceará podem sair ainda na noite deste domingo, 5. Segundo o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), se algum caso for confirmado, o Estado tem um protocolo pronto e um antídoto será enviado imediatamente pelo Ministério da Saúde via transporte aéreo. Informações foram dadas durante a inauguração do Farol do Mucuripe, monumento símbolo da Terra da Luz que passava por reforma.

"Nesse momento, nós estamos com dois casos em análise. Talvez hoje ainda nós temos resultado final da avaliação dos dois casos, a possibilidade de se confirmar, mas ainda não temos resultado final. E o protocolo está pronto. Nós já comunicamos a todas as Secretarias Municipais de Saúde como deve ser o protocolo e o posicionamento dos entes municipais e estamos com a equipe preparada", disse o chefe do executivo estadual. LEIA TAMBÉM: Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol Ainda de acordo com Elmano, o Estado já recebeu confirmação do Ministério da Saúde de que, se um ou ambos os casos forem confirmados, um antídoto será enviado imediatamente via transporte aéreo, para acelerar o tratamento dos pacientes. "Já estabelecemos um protocolo de funcionamento de que todo caso que aconteça, que tenha confirmação, ele será imediatamente notificado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mandará um antídoto imediatamente por via aérea e nós já estamos equipando, estruturando todo o Estado para chegar em qualquer local do Ceará com rapidez para aquele cidadão que tem o caso confirmado", pontuou.

São levados em consideração sintomas como embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual, entre 12 e 24 horas após o consumo.

Brasil tem 181 casos em investigação e 14 confirmados Até a noite do último sábado, 4, o Brasil tinha 181 suspeitas de intoxicação por etanol em investigação. Além desses, 14 foram confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde. O Estado com mais notificações é São Paulo, com 14 confirmações e 148 ainda em análise. Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 11 em Pernambuco; 5 em Mato Grosso do Sul; 3 no Paraná; 2 na Bahia; 2 em Goiás; 2 no Rio Grande do Sul; 2 no Ceará; 1 no Distrito Federal; 1 no Espírito Santo; 1 em Minas Gerais; 1 em Mato Grosso; 1 em Rondônia; 1 no Piauí; 1 no Rio de Janeiro; e 1 na Paraíba.