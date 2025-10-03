Cachaça apreendida será testada para metanol no Ceará

Sessenta mil garrafas de cachaça vindas de Pernambuco sem nota fiscal foram apreendidas, em Itaitinga / Crédito: Reprodução/ Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz)

Sessenta mil garrafas de cachaça vindas de Pernambuco sem nota fiscal — aprendidas em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa sexta-feira passada, 26 — serão analisadas pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). O promotor de Justiça Felipe Diogo de Siqueira Frota, que coordena o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), destaca o momento atual em que casos de contaminação de bebidas por metanol e mortes estão sendo registradas no País.

"No momento, dedicamos atenção especial e apoio à fiscalização de cargas sensíveis, como bebidas alcoólicas, combustíveis, cigarros e fumo, ainda mais neste contexto atual de contaminação de bebidas com metanol”, destaca. Apreensão das bebidas foi realizada a partir de articulação dos órgãos que compõem o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), do qual o Ministério Público do Ceará faz parte. "Comitê também vem atuando para combater irregularidades e fraudes de mercadorias", destaca. Ceará não tem casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol; SAIBA

Comitê foi criado para combater fraudes fiscais De acordo com a Sefaz, o Cira foi criado com a finalidade de propor medidas judiciais e administrativas para o combate às fraudes fiscais e aos crimes correlatos, combatendo a concorrência desleal e a sonegação fiscal. O objetivo é a recuperação de ativos cuja titularidade cabe ao Estado, além de sugerir alterações no âmbito legislativo para o aprimoramento da justiça tributária.