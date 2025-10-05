Ceará tem segundo caso suspeito de intoxicação por metanol

Paciente está internado no Hospital Regional do Sertão Central / Crédito: FÁBIO LIMA

Mais um caso suspeito de intoxicação por metanol foi registrado no Ceará. Paciente está internado no Hospital Regional do Sertão Central, localizado em Quixeramobim. Embora este seja o segundo caso suspeito no Estado, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que não foi notificada oficialmente até às 8h30min deste domingo, 5, do caso suspeito em Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A pasta enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento". De acordo com a Sesa, os municípios foram identificados a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação. "A Secretária da Saúde do Ceará segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense", diz a nota da Secretaria.

Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol? O caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas entre 12 e 24 horas após o consumo. Os sintomas são embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual.