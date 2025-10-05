Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem segundo caso suspeito de intoxicação por metanol

Paciente está internado no Hospital Regional de Quixeramobim, de acordo com a Sesa
Mais um caso suspeito de intoxicação por metanol foi registrado no Ceará. Paciente está internado no Hospital Regional do Sertão Central, localizado em Quixeramobim

Embora este seja o segundo caso suspeito no Estado, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que não foi notificada oficialmente até às 8h30min deste domingo, 5, do caso suspeito em Fortaleza, no Hospital Regional da Unimed.

A pasta enviou nota técnica do Ministério da Saúde aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde dos municípios, "reforçando as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e tratamento".

De acordo com a Sesa, os municípios foram identificados a notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.

"A Secretária da Saúde do Ceará segue acompanhando e monitorando a vigilância em saúde no estado, em articulação ininterrupta com os órgãos competentes, reafirmando seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense", diz a nota da Secretaria.

Quando o caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol? 

O caso é considerado suspeito de intoxicação por metanol quando um paciente que ingeriu bebida alcoólica apresenta a persistência ou piora de sintomas entre 12 e 24 horas após o consumo. 

Os sintomas são embriaguez persistente, desconforto gástrico e alteração visual.

