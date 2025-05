Três motociclistas são presos por "racha" e associação criminosa; veja vídeos da tentativa de fuga

Três motociclistas foram presos em flagrante por participação em "racha", associação criminosa e desobediência no munícipio de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Prisões aconteceram na tarde do domingo, 4, quando sete veículos foram removidos .

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava executando a operação de trânsito devido ao feriado do Dia do Trabalhador.

Segundo a PRF, os condutores foram autuados, em tese, pela prática dos crimes de participar de competição não autorizada em via pública (art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997), desobediência (art. 330 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/1940) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/1940).

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Nome da delegacia responsável: Delegacia da Polícia Civil de Caucaia

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br