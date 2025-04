Helicóptero da PRF começa a operar no Ceará pela primeira vez

Helicóptero Uno Sete (marca/modelo Leonardo Koala AW119) é a primeira aeronave a atuar pela Rodoviária Federal do Ceará (PRF) no Ceará / Crédito: Reprodução/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Ceará conta com a primeira aeronave de asa rotativa a atuar pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O modelo adotado, Koala AW119, está sendo utilizado em ações de segurança pública e no projeto Aeromédico, desenvolvido em cooperação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/CE), a partir dessa quarta-feira, 9. SAIBA MAIS | Homem volta à comunidade após ser expulso por facção e é morto com 15 tiros

Segundo o Governo Federal, a chegada do veículo marca o início das atividades do Núcleo de Operações Aéreas da PRF no Ceará, representando importante reforço para as operações integradas na segurança pública e nos serviços de saúde, ampliando a capacidade de resposta em situações que exigem deslocamento ágil e atendimento especializado por via aérea. Segundo informações do órgão, não há aviões em atuação pela PRF no Estado.

Em 2019, Ceará era líder de frota de helicópteros do Norte e Nordeste Com 43 unidades, o Ceará teve a maior frota de helicópteros do Norte e Nordeste, de acordo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2019. Em seguida, estava o Pará, com 41 veículos. No Estado, o setor conta com transporte particular e outros serviços feitos por helicópteros, como voos panorâmicos por praias e atendimento de casos de urgência e emergência em saúde. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Serviço

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Telefone: 191