Deputada aciona STF por afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da CBF

A situação de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF voltou a ser contestada judicialmente após uma série de escândalos recentes. Nesta semana, a deputada federal Daniela do Waguinho (União), que ocupou o cargo de ministra do Turismo no governo Lula, protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando o afastamento imediato do dirigente. O documento contesta a validade do acordo que sustentou seu retorno à entidade, após decisão liminar proferida pelo ministro Gilmar Mendes em janeiro de 2024.

O pedido da parlamentar baseia-se em um indício de suposta falsificação na assinatura do Coronel Antônio Carlos Nunes — ex-presidente interino e VP da CBF. Incluída no acordo homologado, a rubrica teve papel central na recomposição interna da entidade. Contudo, a análise grafodocumentoscópica da perita Jacqueline Tirotti apontou “impossibilidade de vinculação do punho do Coronel” ao documento. Ou seja, apresenta “fragilidade” quanto à autenticidade da assinatura atribuída a Nunes.