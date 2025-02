Motorista de 65 anos bate e arrasta ônibus durante racha em Porto Alegre

O motorista do ônibus, que estava indo para garagem e por isso não tinha passageiros , contou em entrevista à RBS TV que o carro bateu na lateral do veículo, próximo a roda da frente, e o fez perder o controle.

Um homem de 65 anos é suspeito de participar de um racha que ocasionou uma batida contra um ônibus durante na madrugada de segunda-feira, 24, em Porto Alegre. Com o impacto do carro em alta velocidade , o coletivo foi empurrado para em uma agência bancária.

Com a batida, o saguão de entrada da agência ficou danificado até o teto e lâmpadas e parte do forro caíram.

Condutor do ônibus não se feriu

O motorista do coletivo, de 47 anos, não se feriu. Já o motorista do carro quebrou um dos pés. Ele foi encaminhado para receber atendimento médico.

Segundo informações preliminares da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ao g1 Rio Grande do Sul, o acidente aconteceu por volta de 1 hora desta segunda. A avenida Farrapos, local do acontecido, chegou a ficar com uma faixa bloqueada, mas por volta das 3h, o ônibus foi retirado do local.

Veja vídeo do ônibus que entrou na agência bancária: