Torcedor do Colo-Colo é baleado durante assalto na Praia de Iracema

Vítima baleada está fora de risco. Polícia Civil do Ceará (PCCE) segue apurando o caso

Um torcedor do Colo-Colo foi baleado na perna durante um assalto na Avenida Pessoa Anta, na Praia de Iracema, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira, 5. A vítima estava acompanhada por outros três torcedores chilenos no momento do crime, mas apenas ele foi atingido.

Imagens registradas por uma testemunha mostram o torcedor ferido sentado em uma cadeira, enquanto aguardava atendimento médico. Ainda consciente, a vítima relatou que teve um cordão roubado durante a ação criminosa e logo em seguida foi alvo de um disparo na perna direita.