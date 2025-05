Periquito cara-suja, pássaro sob ameaça de extinção, volta a nascer no Planalto da Ibiapaba

Fêmea dá a luz a seis ovos férteis de periquito cara-suja, nascendo três filhotes no Planalto da Ibiapaba, no dia 14 de abril / Crédito: Divulgação/ Projeto Refaunar Arvorar - Parque Arvorar - Aquasis - Associação Caatinga

A região abrigou os últimos espécimes confirmados no Planalto há 114 anos. Na ocasião, além de 18 aves que já haviam passado por período de aclimatação e soltura na Reserva, outros três animais da mesma espécie, que haviam sido apreendidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e enviados para o Arvorar como fiel depositário, foram encaminhados para o mesmo local, onde passam pela adaptação para posteriormente serem soltos. Dentre eles estava a fêmea que colocou seis ovos férteis, dos quais três foram bem sucedidos para o nascimento. O momento é amplamente comemorado pela equipe do projeto, que diz acompanhar de perto o desenvolvimento dos embriões para assegurar que os filhotes cresçam de forma saudável.

O Arvorar, novo parque temático do Beach Park, voltado à educação e conservação ambiental, tem como ponto de atuação o cuidado de animais silvestres vindos de apreensões ou resgates realizados pelos órgãos ambientais. Em seguida do resgate, os animais passaram por um cuidadoso trabalho de avaliação e recuperação pela equipe do Arvorar até que o próprio órgão definisse a destinação dos animais e os encaminhasse para o endereço indicado.