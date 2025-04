PRF faz operação de trânsito no Ceará até domingo, 4; veja ações

Ações de segurança ocorrem a partir desta quarta-feira, 30, até o domingo, 4, com restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões excedentes. Confira o cronograma

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelos encaminhamentos, executa até este domingo, 4, a "Operação Dia do Trabalho 2025".

Rodovias federais que cortam o Ceará terão ações de combate a condutas perigosas no trânsito , redução a ocorrência de sinistros graves e garantia da segurança dos usuários a partir desta quarta-feira, 30.

Com o feriado desta quinta-feira, 1°, o aumento no fluxo de veículos é esperado, sobretudo em trechos de interligação com a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e regiões turísticas.