Ceará: com previsão de temperaturas extremas, chove em mais de 30 municípios

Ceará tem 18 munícipios com registro pluviométrico nesta terça-feira, 6. A previsão do tempo inclui fortes temperaturas. Na imagem, (FORTALEZA-CE, BRASIL, 03.05.2025): Pessoas enfrentam fila no sol durante a entrega dos cartões Ceará sem Fome remanescentes em Fortaleza. Ginásio da Parangaba. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Ceará tem 31 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de segunda-feira, 5, e 7 horas desta terça-feira, 6. A previsão do tempo é de baixa nebulosidade e temperaturas elevadas, podendo chegar a 38 graus Celsius (°C) na macrorregião da Jaguaribana. LEIA MAIS | Mais da metade do Ceará tem chuvas abaixo da média de fevereiro a abril



As precipitações concentram-se principalmente no Cariri, Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e Maciço de Baturité. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).