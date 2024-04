Suspeitos de envolvimento na morte de criança acompanharam cortejo e sepultamento

A mulher de 56 anos e o adolescente de 14 anos suspeitos de envolvimento na morte de Ana Karine , de 6 anos, acompanharam o cortejo e o sepultamento da criança no dia 15 de março, no cemitério memorial da Paz, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O POVO acompanhou o momento.

Naquele grande espaço cheio de jazigos, caía chuva e o tempo era cinzento. E com tantas pessoas próximas à criança, quem parecia demonstrar mais emoção eram os funcionários do cemitério, os quais estavam consternados com o caso.

Caso da menina encontrada morta em carro gera prisão e apreensão



O aparente desfecho do caso ocorreu nesta terça-feira, 25, com a divulgação da prisão da mulher e a apreensão do adolescente. Havia vestígios de sêmen do garoto no tecido de um berço que era usado pela criança. E ainda em um travesseiro, que foi escondido.

Os exames apontaram que a menina foi vítima de violência sexual e a morte ocorreu por asfixia mediante afogamento.

No dia do desaparecimento da criança, dezenas de moradores se reuniram à procura por Karine. Foi formado um grupo da escola onde a menina estudava, e por lá se acompanhava a situação.

Mães do município de Caucaia se reuniram em protesto pedindo Justiça em relação ao caso. A maioria nem sequer conhecia a vítima, mas se sensibilizou com o caso.