Menina encontrada morta com sinais de violência sexual é sepultada e população faz protesto

O corpo de uma menina de 6 anos foi sepultado nesta sexta-feira, 15, no cemitério Memorial da Paz, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela foi encontrada morta na madrugada da quinta-feira, 14, com sinais de violência sexual dentro de um carro abandonado na Tabuba, em Caucaia, ao lado da própria casa.

Já passava do meio-dia quando o corpo da criança chegou em cortejo e passou pelos portões do cemitério. Os familiares seguiam em um ônibus e acompanharam o caixão, que ficou aproximadamente uma hora no local.

Algumas pessoas ficavam próximas ao caixão, outras conversavam entre si. A tia-avó da vítima, que criava Karine e encontrou seu corpo, acompanhava os demais familiares e amigos. O momento de despedida foi rápido e silencioso, assim como o desaparecimento de pequena.