Adolescente é morta a tiros em via pública de Caucaia

Garota teria aproximadamente 15 anos e foi assassinada a tiros em via pública do município da Região Metropolitana de Fortaleza

Uma adolescente de aproximadamente 15 anos de idade foi morta a tiros em via pública no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Caso ocorreu nesta terça-feira, 26.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o caso foi registrado no bairro Conjunto Metropolitano. A Perícia Forense esteve no local e o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Conforme a SSPDS, a garota não foi identificada, no entanto, O POVO apurou que a vítima tinha aproximadamente 15 anos. Ela estava caída junto ao solo e havia um spray de tinta vermelha dentro do bolso. A vítima foi morta em uma calçada e, no muro, havia uma pichação relacionada a organização criminosa.