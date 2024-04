Morte de menina em Caucaia: adolescente é apreendido e mulher é presa

Corpo da menina foi achado com sinais de violência sexual no dia 14 de março. Segundo laudo cadavérico, a causa da morte foi asfixia por afogamento

Um adolescente de 14 anos foi apreendido e uma mulher de 56 anos foi presa, ambos suspeitos de envolvimento na morte de menina de 6 anos. O corpo da criança foi encontrado dentro de carro em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com sinais de violência sexual. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26.

Exame pericial constatou que era do adolescente o sêmen encontrado na manta do berço onde a menina dormia e em um travesseiro que estava escondido na casa. Não foi encontrado, porém, sêmen no corpo da menina.



As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A versão da tia-avó apontava que a menina havia desaparecido após ela sair para um posto de saúde e ter deixado a criança em casa.