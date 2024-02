Perfil de calmaria domina Carnaval nas praias de Icaraí e Cumbuco

Longe da agitação que costumava tomar conta dessa região antes do avanço do mar , o novo perfil da orla caucaiense é de calmaria — ideal para famílias que buscam descanso e lazer no litoral oeste e perfeito para as verdadeiras foliãs deste ano: as crianças.

Na avenida Litorânea, apesar do céu nublado que escondeu o Sol próximo aos espigões construídos para conter a erosão costeira no Icaraí, a retomada do movimento anima quem acompanhou os tempos áureos desse que já foi um tradicional polo carnavalesco do Ceará.

“Morei aqui a vida inteira e nunca vi esse lugar tão caseiro. O que eu não acho ruim, porque agora estou mais velho e procurando esses cantos menos bagunçados mesmo, não tenho mais aquele pique. Mas na minha juventude brinquei e curti muito aqui. Em 2006, 2007, 2008, esse lugar era o auge. O mar avançou, ficou ruim e agora melhorou com os espigões, mas tem outra vibe”, relembra o construtor Jean Alves, 40.



Acostumada a levar as filhas Sofia e Raíze, de 2 anos, para a casa de veraneio que tem no Icaraí, a empresária Roberta Keyla, 40, de Fortaleza, decidiu que esse também seria o destino no feriado de Carnaval: “Cheguei a vir muito quando era mais jovem, na época do Kabana O Kabana Praia Bar foi a mais popular barraca de praia do Icaraí. Nos anos 90, era o point da juventude, que passava as tardes de domingo por lá, ouvindo a banda de forró Painel de Controle, que era fixa do lugar. A barraca fez muito sucesso, mas acabou fechando nos anos 2000. . Quando começou aquele tempo das ressacas, que o mar destruiu tudo, eu ficava só na casa de praia. Agora que está melhor e eu tenho elas duas, trago para gastar a energia no mar daqui”.

Ainda que não seja mais um point de grandes festas como o conhecido mela-mela, empreendedores como Mineiro, barraqueiro no local há mais de 20 anos, garantem que o lugar “mudou para melhor”.

“Porque antes o movimento aqui causava muito problema também. Muita morte, muito acidente. Na quarta-feira de cinzas tinha sempre umas seis mortes, entre afogamento e outras coisas, fora assaltos. Hoje o movimento é lucrativo, todo mundo se diverte e não tem essas coisas negativas. Eu considero que nós estamos no melhor momento”, diz. Confira galeria de fotos: