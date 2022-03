Praia do Icaraí, em Caucaia, vai receber três espigões para conter avanço do mar

Com a assinatura da Ordem de Serviço dos Espigões do Icaraí, as construções têm previsão de serem iniciadas na primeira semana de abril deste ano

O litoral da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) receberá três espigões para conter o avanço marítimo, que serão construídos na Praia do Icaraí, em Caucaia. O início da obra do Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Caucaia, foi anunciado nesta quinta-feira, 31. A primeira etapa, financiada por convênio, tem previsão para durar um ano, com investimento de R$ 43 milhões. A expectativa é que as obras comecem já na primeira semana do mês de abril



De acordo com informações do Governo do Estado, o investimento tem como base o anteprojeto do Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária. A execução das obras para contenção no litoral caucaiense é fundamental para o município, pois as praias da região sofrem mudança natural provocada pela erosão marinha intensificada.



Com a obra, o Governo cearense e a Prefeitura de Caucaia buscam promover a recuperação da balneabilidade das praias do município. O projeto prevê, ao todo, a construção de 11 espigões, sendo a Praia do Icaraí o primeiro ponto a receber três deles.



Nos últimos anos, o avanço marítimo na região ocasionou o afastamento de turistas e o amedrontamento dos moradores e comerciantes do Icaraí, que presenciaram parte das construções litorâneas sofrerem risco de desabamento devido à falta de contenção que impedisse as chamadas “ressacas do mar”.



Durante o evento realizado nesta quinta-feira, 30, no qual estiveram presentes o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, além de vereadores, deputados e outras autoridades, foi feita a assinatura da Ordem de Serviço dos Espigões do Icaraí.



O prefeito Vitor Valim relembrou a espera de quase 20 anos para pôr em prática o projeto de contenção do mar. “Ao todo serão 11 espigões, começando pelo nosso Leblon, passando pela Iparana, Pacheco, Tabuba e agora aqui no Icaraí. Esses espigões servirão tanto na defesa da moradia das pessoas, quanto na geração de milhares de empregos. A população poderá se empregar na gastronomia, na hotelaria, na construção civil e em tudo que isso desencadeará de desenvolvimento para o nosso município”, afirmou Valim.

