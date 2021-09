Ônibus de graça em Caucaia: perguntas e repostas sobre o serviço gratuito

Os ônibus de Caucaia terão passagem de graça para quem necessitar usufruir do serviço a partir de hoje, quarta, 1º. A medida foi anunciada em julho. Entenda com perguntas e respostas como usar, qual o objetivo e impactos do serviço

Os ônibus do transporte público de Caucaia começaram a funcionar de graça hoje, quarta-feira, 1º de setembro (01/09). Isto é, os veículos do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) não cobrarão passagem para quem necessitar usufruir do serviço. A medida foi anunciada em julho deste ano pelo prefeito Vitor Valim (Pros). Entenda com perguntas e respostas como usar, qual o objetivo e impactos do serviço.



Ônibus de graça em Caucaia: como posso usar?

Os residentes de Caucaia deverão apresentar um cartão disponibilizado pela prefeitura. Porém, não será necessário apresentá-lo neste momento inicial do serviço, pois o cadastramento dos cidadãos não foi concluído.

Ônibus de graça em Caucaia: só residentes podem usar?

Não. Turistas que visitarem a cidade também poderão usufruir da gratuidade.

Ônibus de graça em Caucaia: qual o objetivo do projeto?

Ao anunciar o projeto, em julho deste ano, Vitor Valim declarou que a gratuidade dos ônibus é uma forma “de aquecer nossa economia”. “Todo transporte público na nossa cidade é do povo, o cidadão caucaiense não vai pagar transporte público. É a forma que nós encontramos de aquecer nossa economia, de deixar Caucaia mais competitiva perante a todas as outras cidades do Ceará”, declarou.

Sobre o assunto Mercedes-Benz anuncia que vai produzir ônibus elétrico no Brasil

Passageiros aprovam o primeiro dia de gratuidade no transporte coletivo de Caucaia

Uber dos ônibus: startup traz ao Ceará transporte rodoviário por fretamento

“Para que o cidadão desempregado possa procurar emprego, para que a mãe possa visitar o seu filho, para que o cidadão do sertão possa ir à praia e vice-versa”, completou ainda. Valim comemorou a mudança e ressaltou a medida como um retorno efetivo dos impostos pagos pelos cidadãos.

Ônibus de graça em Caucaia: qual a média de passageiros da cidade?

Por mês, Caucaia tem 736.070 passageiros nos ônibus de seu transporte público, enquanto as linhas percorrem 487.932 quilômetros. A previsão da prefeitura é crescimento de 30% no número de passageiros entre segunda e sexta-feira e de 100% nos fins de semana.

Ônibus de graça em Caucaia: quanto será gasto no serviço?

Segundo a prefeitura, estima-se um gasto de R$ 25 milhões por ano. A prefeitura de Caucaia anunciou que o município é o maior do País com gratuidade nos ônibus. Em termos populacionais, Caucaia é a segunda maior cidade do Ceará. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2021 é de 368.918 habitantes. Já em termos geográficos, Caucaia tem 1.228 km², sendo quatro vezes maior do que a Capital cearense.

Ônibus de graça em Caucaia: qual a fonte do dinheiro investido?

O dinheiro investido no serviço de gratuidade sairá do Tesouro municipal. Modernização administrativa, responsabilidade fiscal e gestão financeira são os três motivos que possibilitarão o serviço gratuito, segundo a prefeitura. O gerenciamento de Valim permitiu o aumento de mais de 18% na arrecadação da cidade, ainda conforme a gestão municipal.

Ônibus de graça em Caucaia: qual o impacto da medida?

A medida, além de tornar o município como o maior a implantar gratuidade nas passagens, gera impactos positivos na vida de trabalhadores e estudantes que utilizam diariamente o transporte público. Além disso, a implantação da passagem gratuita também pretende trazer benefícios para o meio ambiente, uma das prioridades da atual gestão.

De acordo com o prefeito de Caucaia, a gratuidade do transporte público vai diminuir 40% do fluxo de veículos em circulação no município. Ainda, a estimativa é que famílias em condições mais baixas tenham acréscimo de 15% a 36% na renda mensal.

Tags