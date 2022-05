Praia do Cumbuco, em Caucaia, será ponto de chegada em corrida de rally

Competição Rally Piocerá 2023 acontece em janeiro do próximo ano, em sua 36ª edição; em 2022, praia do Cumbuco foi ponto de largada da mesma corrida, que faz parte do circuito nacional de off-road

A praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, receberá mais uma competição de esportes radicais em 2023. O Rally Piocerá, que acontece em janeiro do próximo ano, terá o ponto de chegada no local.

É a segunda vez seguida que a região faz parte do trajeto. Neste ano, a praia do Cumbuco foi ponto de largada da competição, que também passa por Camocim e Icaraí de Amontada, no Ceará, e tem etapas no Maranhão e no Piauí.



Sobre o assunto Dez últimos campeões do Rali Dacar

Cumbuco está entre os destinos mais procurados para 2022

Ford Performance anuncia novo Mustang GT3 para a temporada 2024

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O percurso, chamado Rota das Emoções, é um roteiro turístico entre os três estados. Ao todo, são seis dias de evento, contando com as vistorias técnicas antes do início da corrida. A largada de 2023 será em Barreirinhas (MA).

O Rally Piocerá faz parte do circuito nacional de off-road, com a participação de diversas categorias. Entre as competições, há divisões de motos, carros, quadriciclos e até mesmo bicicletas. Para veículos automotores, a corrida tem mil quilômetros de extensão, enquanto as bikes passam por 300 km de trajeto.

A Prefeitura de Caucaia prometeu "programação turística especial" para a conclusão da corrida. Não foram divulgados detalhes sobre quais eventos estão programados para a chegada, no entanto.

Mais notícias de Esportes

Sobre o assunto Jucielen Cerqueira e Caroline Almeida estreiam bem no Mundial de Boxe

Maxuell "Samurai", ex-Ferroviário e Ceará, conquista três prêmios no Campeonato Maltês

Atual campeã, Bia Ferreira estreia com nocaute no Mundial de Boxe

Em fim de contrato, Wescley ganha chances no Ceará com Dorival

Coluna - Dirigente crê em legado positivo da Surdolimpíada no Brasil

Jogos de futebol hoje, sexta, 13; onde assistir ao vivo e horário

Globo vence concorrentes e transmitirá partidas da Libertadores na TV aberta em 2023

Valor milionário: saiba quanto o Fortaleza faturou com a classificação na Copa do Brasil

Tags