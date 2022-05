Maxuell "Samurai", ex-Ferroviário e Ceará, conquista três prêmios no Campeonato Maltês

Revelado no Ferroviário, Maxuell, o “Samurai “, também chegou a ser atleta do Ceará, mas foi com a camisa do Tubarão da Barra que ele ganhou projeção. O atacante, que atualmente joga pelo Gzira United, de Malta, ganhou três prêmios no fim desta temporada: melhor atacante, artilheiro do Campeonato Maltês, além de uma vaga na seleção do certame.



“Ganhei o prêmio de melhor atacante estando na lista dos 11 melhores e fiquei na lista dos três melhores do campeonato. Mas não ganhei Samurai 33%, Jake Grech 27%, Jurgen Degabriele 40%. Vou ganhar outro troféu por ser o artilheiro da Premier League com 17 gols. Na temporada total foram 18”, escreveu o atacante nas redes sociais.



O jogador se destacou pelo Ferroviário em 2017. Antes disso, Maxuell passou pelos clubes cearenses, Uniclinic e Horizonte. Em 2008 foi emprestado pelo Tubarão da Barra ao Palmeiras, onde permaneceu por quase dois anos nas categorias de base. Samurai vestiu ainda a camisa do Ceará, em 2010, e entrou em campo em quatro ocasiões.



Em 2017 Maxuell retornou ao Ferrão e garantiu a titularidade no Campeonato Cearense. Naquela temporada, marcou seis gols em 16 jogos disputados. utados e conquistou o vice-campeonato Estadual com o Ferrão. As boas atuações renderam a ida ao CSA, onde foi campeão da Série C do Brasileiro daquele ano diante do Fortaleza.



Maxuell tem passagens também pelo Botafogo-PB, Caldense-MG, Sampaio Corrêa-MA e Treze-PB, Rio-PI e Cruzeiro-RS. No início de 2020, foi jogar no futebol de Malta, no Santa Lucia FC. Em julho do mesmo ano, ele assinou com o Sirens FC, também de Malta. Atualmente, no Gziras United, o atacante acumula 25 gols em 38 confrontos disputados.



