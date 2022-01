Ford Performance anuncia novo Mustang GT3 para a temporada 2024

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

A Ford voltará a disputar os campeonatos globais de turismo na temporada de 2024 com o novo Mustang GT3, que está sendo desenvolvido pela Ford Performance. A estreia do modelo será nas 24 Horas de Daytona, no campeonato da IMSA – International Motor Sports Association.

O programa está sendo desenvolvido pela Ford Performance junto com a Multimatic Motorsports, sua parceira de longa data nas competições. Dois carros vão correr na categoria GTD Pro, pela equipe que será gerenciada pela Multimatic com apoio da fábrica, e outros Mustangs GT3 serão preparados para clientes que disputam a categoria GTD. Pelo regulamento da competição, todos os carros devem ser baseados em modelos de produção em série.

“O Mustang nasceu para correr e estamos vibrando com a introdução do GT3 para competir lado a lado com alguns dos maiores fabricantes do mundo”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsports. “Com 58 anos de tradição nas corridas globais de endurance, estamos prontos para levar o Mustang a um novo nível global de performance.”

Segundo ele, a Multimatic é o parceiro perfeito para esse projeto, não só por já ter trabalhado com a Ford Performance em vários programas de Mustangs customizados no passado, como também nos programas do Ford GT e do Bronco DR.

O novo Mustang GT3 terá um motor baseado no V8 5.0 Coyote, desenvolvido pela Ford Performance e pela inglesa M-Sport, campeã mundial e parceira da Ford há 25 anos no Campeonato Mundial de Rally da FIA. Seu projeto mais recente, o Ford Puma Hybrid Rally, estreou este mês com vitória no Rally de Monte Carlo.

O novo Mustang GT3 terá suspensão diferenciada com braço curto-longo na dianteira e na traseira, caixa de câmbio montada na traseira, carroceria de fibra de carbono e um pacote aerodinâmico exclusivo. Joey Hand, do time que venceu as 24 Horas de Le Mans com o Ford GT em 2016, será um dos pilotos de teste do programa.

A Ford anunciou também que vai dar continuidade ao programa do Mustang GT4 no Campeonato Europeu GT4, desenvolvendo um novo modelo para a temporada 2023 em parceria com a Multimatic. Nos Estados Unidos, o Ford Mustang Next Gen 2022 estreia na Nascar no dia 6 de fevereiro e, duas semanas depois, disputa a Daytona 500. A Ford Performance desenvolve ao mesmo tempo um novo Mustang Gen 3 para estrear na categoria Supercars em 2023.

