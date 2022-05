Valor milionário: saiba quanto o Fortaleza faturou com a classificação na Copa do Brasil

Ao eliminar o Vitória por 4 a 0 no agregado geral do confronto, o Tricolor do Pici garantiu uma vaga nas oitavas de final do certame

Sem sustos, o Fortaleza superou o Vitória na Copa do Brasil com 4 a 0 no agregado e avançou às oitavas de final do torneio. Com a classificação, o Tricolor do Pici, que entrou de forma direta na terceira fase por ser um dos representantes brasileiros na Libertadores, faturou R$ 3 milhões em premiação.

Na última temporada, o Leão fez uma campanha inédita na história do clube ao chegar até às semifinais da Copa do Brasil, totalizando um montante de R$ 17,2 milhões, já que havia disputado também a primeira e a segunda fase da competição — diferente deste ano.

O adversário do Fortaleza nas oitavas de final será definido através de sorteio, com data ainda a ser divulgada pela CBF. Nesta fase do certame, os times classificados receberão R$ 3,9 milhões.



