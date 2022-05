Globo vence concorrentes e transmitirá partidas da Libertadores na TV aberta em 2023

A Libertadores estará de volta à tela da TV Globo após três anos. Nesta quinta-feira, a emissora anunciou o retorno da parceria, que entrará em vigor entre as edições de 2023 e 2026.

A última finalíssima da competição sul-americana transmitida pela Globo foi a de 2019, vencida pelo Flamengo sobre o River Plate, em Lima, no Peru. No ano seguinte, a emissora carioca deteve os direitos até o mês de março, quando, em razão do vigor da pandemia da covid-19, rescindiu seu contrato com a Conmebol.

O restante da edição daquele ano, a de 2021 e a atual, de 2022, ficaram por conta do SBT. Nas duas primeiras, o Palmeiras terminou levantando a taça, consagrando-se tricampeão da América.

Agora, o SBT ficará com a transmissão da Copa Sul-Americana na TV aberta. Na fechada, ESPN e Paramount, mais uma vez, detém os direitos da exibição.

A atual edição da Copa Libertadores encontra-se na fase de grupos. As equipes brasileiras Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Athletico-PR e América-MG disputam o torneio.

