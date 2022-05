Atual campeã, Bia Ferreira estreia com nocaute no Mundial de Boxe

A baiana Bia Ferreira estreou nesta quinta-feira (12), com direito a nocaute técnico, e se garantiu nas oitavas de final da categoria até 60 quilos, do Mundial de Boxe Feminino, em Istambul (Turquia). Medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, a brasileira volta a lutar no domingo, ao meio-dia, contra a chilena Valentina Bustamante. Todas as lutas de atletas do país têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico.