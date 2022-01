Cumbuco está entre os destinos mais procurados para 2022

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, aparece em quarto lugar das tendências em turismo no ano de 2022 de acordo com a pesquisa elaborada pela plataforma de turismo Booking.com. O destino cearense divide o ranking com Maragogi em Alagoas, Uribici na Serra Catarinense, Trancoso na Bahia, e na quinta posição Balneário Camboriú, localizada em Santa Catarina.

O levantamento da plataforma foi feito com base nas reservas feitas em território nacional na plataforma, o avanço cada vez maior da vacinação contra a covid-19 entre os brasileiros e a progressão da retomada do turismo que lidera entre os setores econômicos.

Yrwana Albuquerque, secretária de turismo e cultura de Caucaia, avalia que o resultado é fruto de uma combinação de ações que contemplam desde a promoção da Praia do Cumbuco em feiras e eventos internacionais a obras de requalificação e capacitação do trade turístico. “Nosso trabalho é promover e explorar todo potencial turístico da região, convidando os visitantes do mundo inteiro a conhecerem Caucaia e experimentar a Praia do Cumbuco. Ao longo de 2021, estivemos presentes em diversas feiras e ações voltadas para a promoção do turismo na Praia do Cumbuco e hoje estamos podendo ver os frutos disso”.

A poucos minutos da capital, a Praia do Cumbuco é reconhecida pelo cenário paradisíaco e bastante procurada para prática de esportes radicais, sendo o kitesurf o mais famoso deles. No entanto, não é só pelo mar agitado e bons ventos o ano todo que Cumbuco é requisitada. Neste fim de semana, por exemplo, o litoral está sediando a largada da edição histórica de 35 anos do rally Cerapió. “Buscamos montar um calendário festivo anual, que contribui para movimentação turística no Cumbuco, pois atrai competidores e pessoas interessadas do mundo todo”, frisa Yrwana.

Sobre os protocolos sanitários, a secretária explica que realiza, regularmente, ações junto ao trade para conscientizar do cumprimento das regras. Ela ressalta também que todos os empreendimentos são orientados a exigir o passaporte da vacinação, conforme determina em Decreto o Governo do Estado.

