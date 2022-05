Em fim de contrato, Wescley ganha chances no Ceará com Dorival

Com contrato encerrando no fim de junho, o jogador tem futuro indefinido no Porangabuçu

O meia Wescley foi titular na vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Tombense-MG. Desde que Dorival Júnior assumiu o comando técnico do clube, o camisa 20 disputou quatro partidas das dez do Vovô com o novo treinador após a saída de Tiago Nunes. Com contrato encerrando no fim de junho, o jogador tem futuro indefinido no Porangabuçu.

O atleta de 30 anos soma 216 minutos em campo com Dorival. Além da partida da volta contra o Tombense, Wescley foi titular contra o Deportivo La Guaira, quando o treinador mesclou a equipe alvinegra.

Ele entrou no segundo tempo contra os próprios mineiros, no duelo de ida pela Copa do Brasil, substituindo Léo Rafael. O meia também ganhou minutos em campo diante do Bragantino pelo Brasileirão, quando substituiu Richard.

Antes da chegada de Dorival, o meio-campista atuou duas vezes sob o comando de Tiago Nunes. Em ambas as oportunidades, o jogador entrou no segundo tempo contra o Globo e Atlético-BA pela Copa do Nordeste. Na temporada de 2022, o atleta não marcou gols ou deu assistências.

De 2019 até o início desta temporada, Wescley era a contratação mais cara da história do Ceará. O clube do Porangabuçu pagou cerca de R$ 4,4 milhões para tirar o atleta do Vissel Kobe, do Japão, há três anos. Atualmente, o colombiano Steven Mendoza é a transação mais elevada do Alvinegro, que já desembolsou cerca de R$ 4,6 milhões para ter 70% dos direitos econômicos do atacante.

Desde que foi comprado, Wescley nunca conseguiu corresponder ao investimento. De 2019 pra cá, ele disputou 62 partidas pelo Alvinegro, sendo 13 como titular, marcou um gol e deu três assistências. Em 2021, o meia foi emprestado ao Juventude e retornou no início deste ano para o Vovô.



