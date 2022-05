Caucaia: confira calendário de pagamento do IPTU 2022

Taxa pode ser quitada em parcela única até 11 de julho, ou com parcelamento em seis vezes; imóveis com valor de registro até R$ 10.134,50 têm isenção no pagamento do IPTU

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, divulgou na última quinta-feira, 5, as datas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 na cidade. O calendário com as informações foi publicado no Diário Oficial do Município, em decreto datado de 3 de maio.

São oferecidas duas maneiras de quitar a taxa: à vista ou em parcelas. Quem decidir pela cota única terá 15% de desconto sobre o valor total, com pagamento até 11 de julho. Para optantes do parcelamento é possível dividir em até seis prestações, desde que tenham o valor igual. Veja as datas de cada vencimento abaixo.

Primeira parcela: até 11 de julho;

até 11 de julho; Segunda parcela: até 10 de agosto;

até 10 de agosto; Terceira parcela: até 12 de setembro;

até 12 de setembro; Quarta parcela: até 10 de outubro;

até 10 de outubro; Quinta parcela: até 10 de novembro;

até 10 de novembro; Sexta parcela: até 12 de dezembro.

O valor de cada parcela não pode ser inferior a 30 Unidades Fiscais de Referência de Caucaia (Ufirca). Em 2022, a quantia equivale a R$ 60,80.

Segundo George Veras, secretário de Finanças de Caucaia, os carnês de pagamento serão enviados aos próprios imóveis. Caso o documento não tenha sido recebido até 20 de junho, o responsável pelo local precisa ir à Sefin para correção de cadastro ou emitir os boletos acessando o site da Secretaria.

Para resolver outras pendências relativas ao imposto, é necessário enviar um e-mail ao setor de IPTU no endereço [email protected] Segundo a pasta, o tempo de resposta às demandas é de, no máximo, 5 dias.

Segundo a Lei Complementar 002/2009, do município, imóveis com valor de registro até 5 mil Ufirca (equivalentes a R$ 10.134,50) estão isentos do pagamento do imposto.

Serviço

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o IPTU 2022 em Caucaia, o contribuinte contatar a Sefin.

Mais notícias do Ceará

