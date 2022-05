OAB-CE terá primeira Comissão de Estudos para a Sustentabilidade, ESG e Empreendedorismo do NE

A Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará (OAB-CE), na reunião do pleno Conselho Seccional, aprovou a criação da Comissão de Estudos para a Sustentabilidade, ESG e Empreendedorismo (CESEE). A iniciativa é pioneira na região Nordeste e pretende esclarecer sobre práticas sustentáveis e de empreendedorismo para a sociedade.

A Comissão, presidida pelo advogado Jackes Araújo, tem como objetivo possibilitar parcerias com instituições estatais e municipais, com a intenção de informar à população sobre a importância do desenvolvimento econômico aliado às práticas de cuidado ambiental.

Para o advogado, o diferencial dessa iniciativa reside em seu papel em buscar respostas. “Diferentemente de outras comissões já existentes, a proposta do projeto de sustentabilidade vai ter um foco um pouco diferenciado, porque não visará apenas o cumprimento da lei ambiental, vai enxergar também o 'pôr em prática' das instituições”, detalhou.

Desenvolvimento Sustentável

O advogado explica ainda que a definição mais difundida para desenvolvimento sustentável é a garantia de que as gerações atuais utilizem dos recursos disponíveis de maneira responsável, a fim de não causar escassez no futuro. Ele explica que o conceito surgiu na Comissão de Brundtland, na década de 1980. No entanto, muitos ambientalistas defendem que o conceito de desenvolvimento sustentável teria um viés mercadológico predominante.

Para Araújo, a sustentabilidade associada ao mercado sem prejudicar o meio ambiente é uma realidade. Ele destaca que a Comissão busca conscientizar de forma pedagógica sobre desenvolvimento equilibrado com o meio ambiente. “Quando falamos em sustentabilidade, a ideia é que possamos levar às empresas essa educação. A Comissão não está na contramão da proteção da natureza. Quando falo de ESG, por exemplo, estou falando de ambiental, social e governança”. A sigla ESG é de Environmental, Social and Governance – ou, em português, ambiental, social e governança.



Após a finalização da posse da diretoria, haverá uma reunião para planejamento de metas e objetivos, além da preparação para eventos e parcerias com órgãos públicos. A Comissão trabalhará nas dependências da OAB-CE.





