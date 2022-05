Homem é preso em Sobral por realizar roubo com uso de arma de fogo

Adolescente também teria envolvimento no Ato Infracional análogo ao crime

Um homem investigado pelo crime de roubo majorado, quando o delito é cometido com o uso de arma de fogo, foi preso na tarde desta quinta-feira, 12. A ação foi registrada em Sobral, município a 231 km de Fortaleza. O crime teria acontecido em dezembro de 2021. Um mandado de prisão preventiva foi cumprido com a captura do suspeito.

O homem foi identificado como Gean Barboza Fontinele, de 24 anos. Conforme investigações realizadas pela Delegacia Municipal de Sobral, ele é apontado como autor de um crime de roubo a pessoa, com emprego de arma de fogo. Na ocasião, ele teria subtraído dois aparelhos celulares, uma motocicleta e uma quantia em dinheiro das vítimas.



As apurações ainda apontam que um adolescente também teria envolvimento no Ato Infracional análogo ao crime. Ele foi localizado em um imóvel da região.

Com a prisão de Gean, um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores foi cumprido. Em seguida, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional. Agora ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

