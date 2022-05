Detentos e servidores do sistema prisional começam a ser vacinados contra a gripe

Os detentos e servidores do sistema prisional do Ceará começaram a ser vacinados contra a gripe H1N1 nesta quinta-feira, 12. A ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a previsão é que aproximadamente 9,4 mil doses sejam aplicadas, sendo 7,9 mil em presos e 1,5 mil em colaboradores.

A imunização protege contra três subtipos do vírus da gripe – A (H1N1), A (H3N2) e influenza B. Além disso, reduz as chances de casos graves da doença, internações e óbitos. As vacinas estão sendo aplicadas com a colaboração dos alunos do curso de enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC).

As primeiras unidades prisionais contempladas com vacinação são: Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL 1), Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes, Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF) e Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes.

Para a estudante do curso de enfermagem da UFC, Cecilia Bibiano, a iniciativa gera um tipo de conhecimento que nem sempre é ensinado na sala de aula. “Está sendo uma experiência muito enriquecedora. Essa oportunidade vai nos proporcionar aprendizado e um encontro com essas pessoas que também são seres humanos e merecem ser tratadas com dignidade”, disse.

Além da vacinação, a SAP informou que adota outras medidas de precaução para evitar a disseminação de síndromes gripais entre os internos, como o incentivo às práticas de cuidado com a higiene e o acompanhamento médico dos apenados.

