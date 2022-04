Bombeiros apagam incêndio em residência na Caucaia e resgatam duas mulheres

Ação foi registrada no fim da noite desse sábado, 23, no bairro Parque Potira. Mulheres foram resgatadas sem ferimentos e não precisaram de atendimento médico

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas no final da noite do último sábado, 23, para apagar o incêndio de uma residência no Parque Potira, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O chamado foi realizado por volta das 23h20min.

No local havia duas mulheres. Uma delas foi identificada como Célia Rodrigues da Silva, de 59 anos e a outra como Ancelina Lima da Silva, de 42 anos, esta última com deficiência auditiva. Elas foram resgatadas sem ferimentos e sem necessidade de auxílio médico.

Sobre o assunto Feriado de Tiradentes: Praia do Futuro tem fluxo intenso e operação especial dos bombeiros

Bombeiros registram 96 incêndios em veículos no primeiro trimestre de 2022

Circo é interditado após acidente com trapezista em Caucaia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As mulheres também informaram que havia um cachorro na residência, mas o animal não foi encontrado. O local também funcionava com uma reciclagem, o que acabou contribuindo para o rápido avanço das chamas, deixando algumas paredes com grandes rachaduras.



A primeira equipe a chegar ao local foi da 5ª Companhia, localizada no Conjunto Ceará. De acordo com o tenente Parente, que chefiou o grupamento, quando os militares chegaram no local, foi logo definido o plano de ação. "Fizemos todo procedimento padrão, como verificação da energia e, logo em seguida, definimos a estratégia para debelar as chamas, com a primeira equipe indo pela frente, atacando o fogo e a segunda por trás, para resgatar as vítimas".

Na ação atuaram equipes do Conjunto Ceará, uma Guarnição de Combate a Incêndio de Caucaia, e um caminhão tanque do quartel Central, além de uma ambulância. Para apagar as chamas os bombeiros utilizaram cerca de 18 mil litros de água, com o rescaldo sendo concluído por volta das 7h da manhã deste domingo, 24.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Fortaleza registra 657 ocorrências de queda de árvore no primeiro trimestre de 2022

Túnel da avenida Alberto Sá é bloqueado após chuvas neste sábado, 23

CE-243: rocha é explodida, mas rodovia segue interditada; veja vídeo

Polícia encontra quase 100 kg de maconha em porta-malas de carro abandonado

Barragem se rompe e deixa moradores ilhados na zona rural de Cariús, no Ceará

Prefeitura cancela festa de Santo Antônio de Barbalha e destina recursos para famílias atingidas por enchentes

Sobe para 30 o número de açudes sangrando no Ceará; veja quais são

Chove em mais de 120 cidades do Ceará entre sábado, 23 e este domingo, 24

Tags