Fortaleza registra 657 ocorrências de queda de árvore no primeiro trimestre de 2022

As ações fazem parte do plano de trabalho preventivo para a quadra chuvosa, que segue em andamento na Capital.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (URBFor), a Capital registrou 657 ocorrências de queda e recolhimentos de árvores entre janeiro e março de 2022. A soma engloba o total de ocorrências de árvores no chão, telhados e caídas em veículos ou vias públicas.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio UrbFor, realizou 261 desses recolhimentos, com ocorrências registradas no período da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira. Durante a noite, fins de semana e feriados, os atendimentos são feitos pelo CBMCE, com 396 casos na Cidade. As ações fazem parte do plano de trabalho preventivo para a quadra chuvosa, que segue em andamento na Capital.

De acordo CBMCE, o órgão atendeu 595 ocorrências relacionadas a problemas com árvores em situação de perigo no Ceará. Os dados correspondem ao período entre janeiro e março de 2022, em Fortaleza e cidades do interior.

O quantitativo equivale a mais de 150% do total registrado no mesmo período de 2021, o qual teve 231 atendimentos. O tenente-coronel Giuliano Rocha, do CBMCE, comentou sobre os altos índices de ocorrência desse início de ano. Ele destaca a chuva como fator principal.

“Pela expertise do Corpo de Bombeiros e pelo que nós temos observado, é que realmente a maior causa é a chuva. Nesse período do ano, nos quatro primeiros meses, choveu uma quantidade bem acima da média do que é considerado normal no mesmo período em anos anteriores. Então, esse excesso de chuva compromete o solo e consequentemente a solidez das árvores. Essa foi a razão da gente ter aumentado muito a quantidade de queda de árvores nesse primeiro período”, disse.

Como a população pode ajudar

Segundo os Bombeiros, nos últimos dois anos foram 1.608 ocorrências de árvores em situação de perigo. Apesar do corte ser responsabilidade dos municípios, a corporação pode ser acionada para vistorias, em caso de risco de queda. O ano de 2019 teve os maiores índices de atendimentos dos últimos quatro anos, apenas superado por este ano. Foram 362 ocorrências em 2019, seguido por 2020 com 235 e 2021, que teve 231.



De acordo com Giuliano, para ajudar em ocorrências, a população precisa entender que o CBMCE só deve ser acionado quando houver um risco iminente à vida de cidadãos ou ao patrimônio pessoal, como por exemplo casas e veículos. A ajuda ocorre independente do local onde a árvore está, seja na rua ou em uma propriedade privada.

Ocorrências referentes à poda não são realizadas pelo órgão. Quando a árvore está em propriedade privada, o dono do local deve pagar pelo serviço. Já quando se encontra em vias públicas, a poda é feita pela Prefeitura. Em Fortaleza, o serviço é realizado pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (URBFor).

“É onde o cidadão pode contribuir, quando ele entende isso. Se não apresenta risco para as pessoas ou para o patrimônio, não se deve contatar os Bombeiros, porque a mesma viatura que atende essa ocorrência, poderia estar salvando uma pessoa presa nas ferragens após um acidente automobilístico”, completou.



Serviço

Solicitações de serviços de prevenção ou retirada da arborização das vias e logradouros públicos devem ser encaminhadas à UrbFor por meio do número de WhatsApp 9 8682.2269. A população também pode solicitar por meio da Central 156, por telefone, ou presencialmente nas Secretarias Regionais.

No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e feriados, a demanda deve ser feita junto ao Corpo de Bombeiros (193). Após vistoria técnica, caso seja detectada a necessidade de poda ou corte de árvore, a UrbFor executará o procedimento.

