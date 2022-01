SSPDS destaca redução de 23,3% nos homicídios em Caucaia

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou uma redução de 23,3% no número de assassinatos em 2021. Enquanto, em 2020, ano em que o município foi apontado como o mais violento do País entre aqueles com mais de 100 mil habitantes, 360 homicídios haviam sido registrados, no ano passado, 276 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIS) ocorreram, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os CVLIs incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A redução acompanha uma queda geral no número de CVLIs registrados em 2021 no Estado e nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme dados da SSPDS, os municípios que integram a região tiveram em 2021 uma redução de 26,8% no número de assassinatos. Foram 908 assassinatos no ano passado, contra 1.241 registrados em 2020. Como O POVO mostrou nessa segunda-feira, 17, Eusébio se destacou entre os municípios da RMF: já são 72 dias sem assassinatos no município.

Confira abaixo os números de homicídios registrados em cada um dos municípios:

A SSPDS destacou que as operações permanentes realizadas pelas forças de segurança — como a Domus, Sumé, Apostos e Redoma — resultaram em 1.359 capturas. Além disso, em 2021, até o dia 16 de janeiro, 10 armas de fogos já haviam sido apreendidas em Caucaia. Em declaração divulgada nesta terça-feira, 18, pela SSPDS, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Márcio Oliveira, destacou o trabalho ostensivo realizado pela corporação na redução dos indicadores de criminalidade.

“Esse resultado é fruto de um policiamento fixo e motorizado realizado por nossas tropas, diuturnamente, em toda a região. Em paralelo a isso, desenvolvemos operações utilizando os recursos do nosso batalhão e das nossas Polícias especializadas, que têm atuado de forma preventiva e ostensiva, sempre seguindo as diretrizes da Secretaria da Segurança que é focada no aumento da ostensividade".

Também o trabalho investigativo em Caucaia foi ressaltado pela SSPDS. "Com a reformulação do DPJM (Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana), conseguimos expandir as nossas delegacias, aumentar a qualidade de nossas prisões e ainda realizarmos exitosas operações na cidade", afirmou o delegado-geral adjunto da Polícia Civil Márcio Gutierrez. "Com isso, tivemos diversas operações exitosas que retiraram de circulação pessoas consideradas de alta periculosidade vinculadas a coletivos criminosos e ligadas diretamente nesses crimes".

