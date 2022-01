Eusébio registra 72 dias sem assassinatos, conforme SSPDS

O município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), está há 72 dias sem registrar um assassinato. O anúncio foi feito pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta segunda-feira, 17, que noticiou a marca como parte de uma redução geral nos índices de assassinatos e roubos observada nos municípios da RMF.



Conforme dados da SSPDS, os municípios que integram a região tiveram em 2021 uma redução de 26,8% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) — que incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Foram 908 assassinatos no ano passado, contra 1.241 registrados em 2020.



Em Eusébio, foram registrados 27 CVLIs em 2021, enquanto, em 2020, esse número havia sido de 33. O último homicídio registrado no município ocorreu em 4 de novembro último, vitimando um homem de 26 anos, morto por arma de fogo.

Em Caucaia, município que foi apontado em 2020 como o mais violento do País entre aqueles com mais de 100 mil habitantes, a redução foi de 23,3%. Enquanto em 2020, haviam sido 360 homicídios, em 2021, foram 276. Maracanaú, por sua vez, saiu de 180 CVLIs em 2020 para 116 CVLIs em 2021.



Confira abaixo os números de homicídios registrados em cada um dos municípios:



Também os roubos apresentaram retração na RMF em 2021. Conforme a SSPDS, foi registrada redução de 16,1% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs). A pasta ainda destacou a apreensão de 1.080 armas de fogo na RMF, assim como a apreensão de 944 quilos de entorpecentes.

Por meio da assessoria de imprensa da SSPDS, o secretário Sandro Caron creditou os resultados positivos às ações operacionais, "ações de caráter preventivo, ostensivo e investigativo", desenvolvidas pelas força de segurança. Reforço sempre que continuaremos com prioridade no combate ao crime na Região Metropolitana, buscando reduções ainda maiores ao longo de 2022”, afirmou.

“A tendência é aumentar, ainda mais, a capacidade operacional em ações ininterruptas como a Operação Redoma, Operação Ocupação e a Operação Boa Vizinhança”, afirmou por sua vez o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Márcio Oliveira. “Vamos manter essa pressão operacional e permaneceremos nos territórios com com o Policiamento Ostensivo Geral (POG), com o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), com o Batalhão de Choque da PMCE (BPChoque) e com o Regimento de Polícia Montada (RPMont)”.



Também o trabalho da Polícia Civil foi destacado pela SSPDS. “Aumentamos a capacidade investigativa, reestruturamos o Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana, que presta suporte às delegacias desse território, aumentamos o volume de prisões e de investigações contra grupos criminosos, principalmente contra pessoas da alta hierarquia desses coletivos”, destacou o delegado-geral adjunto Márcio Rodrigo Gutiérrez Rocha.



Já neste ano, nos 15 primeiros dias de 2022, o Estado manteve a redução no número de homicídios registrada em 2021. Conforme as estatísticas da SSPDS, 116 CVLIs foram registrados no período, ao passo que 154 haviam ocorrido nos 15 primeiros dias de janeiro de 2021. O início do ano também é melhor que o observado em 2020, quando 118 homicídios haviam ocorrido até 15 de janeiro, mas é pior que 2019, que teve 109 mortes no período.



