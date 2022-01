Roubos a banco chegam ao número mais baixo no Estado desde 2014

Foram sete ocorrências registradas no Estado do ano passado, o melhor número desde o início da série histórica. Ataques contra instituições financeiras caem desde 2016

Os casos de roubos a instituições financeiras chegaram em 2021 ao patamar mais baixo já registrado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Desde 2014, quando a série histórica teve início, nenhum ano havia registrada tão poucas ações quanto o ano passado. Foram sete ocorrências. O anúncio foi feito pela pasta nesta sexta-feira, 7.



Os registros de roubo a bancos caem ano a ano no Estado desde 2016. Desde então, todos os anos haviam registrado os menores indicadores da série histórica. De 2018 para 2019 ocorreu a mais abrupta das reduções: de 41 casos, o Estado passou a registrar 14.



A SSPDS voltou a creditar a redução ao trabalho das forças de segurança, seja através do policiamento ostensivo, seja a partir de investigações. "Além disso, as ações integradas e os investimentos estratégicos da pasta cearense em inteligência e o reforço no policiamento de divisas contribuíram de forma significativa para a redução dos indicadores. É válido ressaltar, também, que o estabelecimento das estratégias é realizado com base em dados obtidos Supesp (Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública)”.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A SSPDS ainda destacou que a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a quem cabe investigar essas ações, trabalha tendo como foco desarticulação e asfixia econômica de grupos criminosos especializados em ataques a bancos. "As prisões dos chefes desses grupos nos últimos anos foram fundamentais para que a atuação diminuísse em território cearense", diz a SSPDS.



O titular da DRF, Rommel Kerth, ainda destaca a troca de informações entre forças policiais como tendo impacto positivo nos indicadores. Ele também enalteceu o papel do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar, que realiza cerco nas divisas do Estado e tem atuação direta quando alguma ocorrência dessa natureza ocorre.

Sobre o assunto Ceará fecha 2021 com 3.299 assassinatos, redução de 18% em relação a 2020

Ceará tem em 2021 menor número de roubo de carga desde 2009

Doze dias após chacina, dois homens são baleados na Sapiranga

“Independentemente da positividade dos índices, nós, como Polícia de investigação, temos a obrigação de permanecer, perenemente, em busca daquelas pessoas e responsabilizá-las, mesmo que esses atos já tenham sido cometidos há alguns anos. Além da apuração imediata, utilizamos a apuração contínua para que os culpados possam ser responsabilizados”, declarou o delegado através da SSPDS.



Conforme levantamento disponibilizado pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, a última ação contra agências bancárias no Estado ocorreu em 5 de setembro, em Cedro (Centro-Sul do Estado). Na ação, criminosos invadiram o estabelecimento e arrombaram os cofres das agências.

Outras ações registradas pelo Sindicato em 2021 ocorram em Piquet Carneiro (Sertão Central), em 6 de julho, quando um carro-forte foi explodido; e em Amontada (Vale do Curu), em 28 de maio, quando um grupo criminoso sitiou a cidade, disparando contra as forças policiais e explodindo os cofres da agência.



O resultado vem a se somar a outras reduções registradas em 2021 no Estado referente a roubos. Na quinta-feira, 6, a SSPDS havia anunciado que, no ano passado, também o número de roubos de carga foi o mais baixo desde que a série histórica teve início, em 2009: 45 ocorrências. O número geral de roubos também caiu em 2021. Foram 48.141 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) registrados no Estado em 2021, redução de 10,8% na comparação com 2020.



Tags