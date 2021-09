Operação tenta coibir conflitos armados entre facções nas periferias de Fortaleza e Caucaia

Forças de Segurança do Estado realizaram uma operação policial entre a noite dessa segunda-feira, 28, e a madrugada de hoje, 28, mirando possíveis confrontos entre grupos criminosos com atuação em bairros da periferia de Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana da Capital. A ação ocorreu no âmbito da primeira fase da Operação Redoma, coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Durante a ofensiva, os agentes realizaram mais de 500 abordagens a veículos, pessoas e estabelecimentos comerciais.



Segundo a SSPDS, o objetivo da operação é reprimir a ocorrência de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), como latrocínio e homicídio, além de proporcionar maior sensação de segurança aos moradores. Os trabalhos foram conduzidos pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria e contou com a participação de agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Perícia Forense e equipes da Secretaria da Administração Penitenciária.

Ainda segundo a pasta da Segurança, o foco da Operação foram locais com forte incidência de conflitos armados envolvendo grupos criminosos na Capital e em Caucaia. Os confrontos, registrados com frequência maior nas últimas semanas, têm contribuído para o aumento do número de homicídios nas duas cidades. “As ofensivas foram realizadas em ruas e avenidas dispostas estrategicamente, conforme planejamento operacional, com foco no combate de homicídios e, também, aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs)”, explicou a Secretaria por meio de nota.



Policiais fizeram abordagens a veículos para coibir tráfico de drogas (Foto: Ascom/SSPDS)



Somente nos bairros Bom Jardim, Messejana, Jangurussu, Conjunto José Walter e Planalto Ayrton Senna, todos em Fortaleza, os policiais realizaram cerca de 380 abordagens a veículos, dos quais 67 foram notificados por alguma irregularidade. Nos mesmos locais, o Corpo de Bombeiros vistoriou ao menos 29 estabelecimentos comerciais e notificou cinco deles por inconsistências documentais.



No município de Caucaia, as ações se concentraram nos bairros Araturi, Jurema, Metrópole, Santa Rosa, São Pedro, Primavera, Boqueirão das Araras, Catuana e Sítios Novos. A SSPDS, no entanto, não divulgou o balanço com os números específicos da Operação em relação a essas localidades.

