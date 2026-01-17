Três pessoas morrem assassinadas na zona rural de Cariré

Foto de apoio ilustrativo: três pessoas foram mortas baleadas por arma de fogo em Cariré neste sábado, 17 / Crédito: Reprodução/ Google Street View

Três pessoas foram mortas baleadas por arma de fogo na zona rural do município de Cariré, a 238 km de Fortaleza, na madrugada deste sábado, 17 de janeiro. As vítimas são um homem de 29 anos, e duas mulheres, de 21 e 30 anos.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as Forças de Segurança do Ceará realizam diligências ostensivas e investigativas com o intuito de elucidar as circunstâncias.