Três pessoas morrem assassinadas na zona rural de Cariré

Um homem de 29 anos, e duas mulheres, de 21 e 30 anos, foram baleadas por arma de fogo em Cariré, na madrugada deste sábado, 17; Polícia Civil de Sobral investiga o caso
Três pessoas foram mortas baleadas por arma de fogo na zona rural do município de Cariré, a 238 km de Fortaleza, na madrugada deste sábado, 17 de janeiro. As vítimas são um homem de 29 anos, e duas mulheres, de 21 e 30 anos.

MP cria quatro novos órgãos para combater facções criminosas no Interior e na internet; SAIBA

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as Forças de Segurança do Ceará realizam diligências ostensivas e investigativas com o intuito de elucidar as circunstâncias.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e realizaram diligências no local do crime.

As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na região.

Em nota, a Secretaria afirma que os trabalhos policiais seguem em andamento.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral: (88) 3677-4711
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

