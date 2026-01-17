Dia D de Vacinação: Maranguape tem vacina inédita contra dengue

Dia D de Vacinação: Maranguape tem vacina inédita contra dengueMunicípios do Estado terão vacinação em massa neste sábado, 17. Maranguape, no Ceará, tem projeto-piloto de vacina contra a dengue
O município cearense de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), promoveu o Dia D de Vacinação neste sábado, 17 de janeiro, na Praça João Leite, no Centro.
A cidade foi uma das três do País escolhidas para a etapa inicial da vacinação em massa contra a dengue, em dose única, coordenada pelo Ministério da Saúde.
O imunizante do Instituto Butantan, desenvolvido em solo brasileiro, será aplicado pela primeira vez à população. Os outros dois municípios foram Botucatu (SP) e Nova Lima (MG).
A primeira a ser imunizada foi a agente comunitária de saúde Alberice Alvares Andrade, 57. Pelas mãos do ministro da saúde interino, ela recebeu a dose única da vacina.
“Me senti muito feliz pois eu já vinha acompanhando o estudo das vacinas. E também porque sou bióloga de formação, então acho muito importante. Vacina é vida, vacina é amor”, afirma ela ao O POVO.
A ação também visa à imunização de crianças de 10 a 14 anos, com a vacina QDenga, do laboratório japonês Takeda Pharma. O imunizante é aplicado desde 2024 em 17 municípios cearenses e estará disponível em todo o estado.
Maranguape é o único município do Norte e Nordeste a aplicar as primeiras doses da Butatan-DV
Para a cidade de Maranguape, o início da vacinação contra a dengue é importante, não só por ser a primeira do Nordeste a receber o imunizante brasileiro, mas como “esperança de menos casos graves e óbitos” da doença, conforme Cleonice, secretária da Saúde do município.
Neste sábado, 39 postos de saúde com mais de trezentos profissionais estão atuando para vacinar a população maranguapense. No evento de inauguração, duas salas foram reservadas para aplicação de vacina.
A analista de dados Érica Medeiros, 45, veio com toda a família para o evento de vacinação. Com o marido e o filho, aproveitou a manhã para se vacinar contra a dengue.
“A gente acredita na vacina, e há muito tempo o Brasil (tem profissionais) trabalhando por essa vacina. É um sonho, né? Então a gente se reuniu e veio”, relata.
O evento de abertura teve a presença do governador Elmano de Freitas (PT), da secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, e do ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda. Também estavam o prefeito de Maranguape, Átila Câmara, e a secretária municipal da saúde, Maria Cleonice Caldas.
Vacinação da população geral será no segundo semestre
Em coletiva, o ministro da saúde interino Adriano Massuda detalhou sobre as datas do programa de vacinação. A previsão é que a vacina fique disponível para a população geral, até os 59 anos, a partir do segundo semestre deste ano.
No primeiro trimeste, serão vacinados os profissionais da saúde, a partir do dia 9 de fevereiro.
No Ceará, o estudo sobre as primeiras aplicações da vacina Butanta-DV, criada pelo Instituto Butatan, será feito em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).
Como a vacina funciona?
A tecnologia utilizada pelo novo imunizante do Instituto Butantan é a de vírus vivo atenuado, a mesma utilizada em dezenas de outras vacinas, como as de sarampo e febre-amarela.
O imunizante oferece proteção contra todos os quatro sorotipos conhecidos do vírus da dengue. O que traz mais proteção para quem já foi infectado e tem mais chances de desenvolver uma forma grave da doença.
Os casos severos podem levar a consequências irreversíveis, especialmente com complicações neurológicas, e até matar.