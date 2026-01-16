Advogado é preso por sequestrar, torturar e obrigar irmão a assinar documentos no Crato

Advogado é preso por sequestrar, torturar e obrigar irmão a assinar documentos no CratoAlvo foi localizado em posto de combustível nessa quarta-feira, 15. Com ele, foram encontrados documentos, cartões e chave do carro da vítima
Um advogado, de 54 anos, foi preso após sequestrar, extorquir e torturar o próprio irmão no município do Crato, no Cariri. A vítima também teria sido obrigada a assinar documentos e ter os os bens roubados pelo suspeito, identificado como Carlos Antônio Peixoto da Silva.
Durante o trajeto e no local, a vítima foi ameaçada, agredida, amarrada e obrigada a assinar documentos. A prisão aconteceu, na noite dessa quinta-feira, 15, após uma equipe do Regimento de Polícia Montada (RPMont), da PM, ser acionada para o bairro Palmeiral para apurar uma ocorrência envolvendo um veículo.
O irmão, um homem de 56 anos, havia relatado a uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que foi levada à força pelo irmão em uma caminhonete GM/ S10 até um sítio no distrito de Monte Alverne.
Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo em um posto de combustíveis na avenida Tomás Osternes de Alencar. O suspeito foi abordado e, com ele, encontrados documentos, cartões e chave do carro da vítima.
Em diligência complementar, os policiais militares apreenderam um simulacro de arma de fogo e um spray de pimenta utilizados no crime. O advogado, o veículo e o material foram levados à Delegacia Regional do Crato.
Na unidade policial, ele foi autuado por sequestro, extorsão e tortura. O homem possui antecedentes por porte ilegal de arma, tráfico de influência, violência doméstica e ameaça.