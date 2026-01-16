Advogado é preso por sequestrar, torturar e obrigar irmão a assinar documentos no Crato

Carro do suspeito foi localizado em posto de gasolina no Crato / Crédito: Divulgação/PMCE

Um advogado, de 54 anos, foi preso após sequestrar, extorquir e torturar o próprio irmão no município do Crato, no Cariri. A vítima também teria sido obrigada a assinar documentos e ter os os bens roubados pelo suspeito, identificado como Carlos Antônio Peixoto da Silva. Durante o trajeto e no local, a vítima foi ameaçada, agredida, amarrada e obrigada a assinar documentos. A prisão aconteceu, na noite dessa quinta-feira, 15, após uma equipe do Regimento de Polícia Montada (RPMont), da PM, ser acionada para o bairro Palmeiral para apurar uma ocorrência envolvendo um veículo.