Estudante de escola pública em Quixadá é aprovada em Medicina na Uece

A estudante Maria Isadora Feitosa Araújo, de 17 anos, foi aprovada em 5º lugar no curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece) / Crédito: Arquivo Pessoal

“Mãe, eu quero ser isso”, decidiu Maria Isadora Feitosa Araújo, 17, ao assistir uma propaganda e se emocionar com o trabalho dos profissionais da Organização Não Governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras. O sonho, definido ainda criança, começou a se tornar realidade quando viu seu nome constar na lista de aprovados do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), divulgada na quarta-feira, 14.

Em entrevista ao O POVO, a estudante descreveu a experiência da aprovação como surreal e admite que demorou a acreditar no resultado. “Eu vi aquilo e eu comecei a tremer, meu coração começou a bater mais rápido. Meu Deus, será que foi?”, questionou. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Inicialmente, ela revela que achou melhor não contar a data exata do resultado para a família, pois queria preservar um tempo para si caso não passasse. Entretanto, ainda incrédula com a aprovação, contou com a parceria da sua rede de apoio, mais orgulhosa do que nunca, para fazê-la admitir no resultado. Pilar essencial na organização e realização da rotina de estudos de Isadora, como a própria estudante faz questão de falar, a empreendedora e matriarca da família, Érica Martins Feitosa, declara emocionada o orgulho que sente da filha. “A Isadora sempre quis, sempre buscou, e a gente sempre buscou também incentivar, estar por perto e oferecer o que ela precisasse para conseguir realizar esse sonho. É um sonho realizado e é muito bom ver quantas pessoas estão felizes por ela também. A gente vê o quanto ela é amada. Eu estou muito feliz”, confessa orgulhosa.

“Eu estou assim: transbordando de alegria. Ela diz que eu sou sonhador, mas é porque eu via o dia a dia dela, a dedicação. Às vezes, eu até chegava e dizia assim: ‘Minha filha, relaxa um pouco, descansa um pouco’”, admite. Sobre a rotina de estudos de Isadora, ele diz que “ela tinha aquela rotina dela, e ela não saía daquela rotina, do cronograma de estudar. Se tivesse uma festa no dia, ela dizia: ‘Não, hoje eu tenho que estudar, tá planejado isso aqui’. Ela sempre foi muito dedicada, nunca deu trabalho para a gente nos estudos. É só orgulho, é o que eu tenho para dizer”, compartilha. Maria Isadora enfatiza que cada membro de sua família teve um papel essencial na sua rotina de estudos Crédito: Arquivo Pessoal