MP cria quatro novos órgãos para combater facções criminosas no Interior e na internet

￼MPCE anunciou que as atividades iniciam neste mês / Crédito: Ministério Público/Divulgação

Quatro novos órgãos de combate ao crime organizado foram criados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e anunciados nessa quarta-feira, 14. Os grupos especializados atuaram no reforço ao combate às facções criminosas no interior do Ceará e no ambiente virtual e começam ainda neste mês. Foram criados os Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) Sul e Norte e o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) e o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública (Gaesp).

O objetivo, segundo o órgão ministerial, é regionalizar a atuação das especializadas e descentralizar o combate em Fortaleza e na Região Metropolitana, que, atualmente, conta com o Gaeco. Leia Mais | O que esperar da iminente hegemonia do CV na guerra de facções de Fortaleza? Sediado em Juazeiro do Norte, o Gaeco Sul atuará nas cidades do Cariri cearense, Centro-Sul, Sertão Central, Região Jaguaribana e Litoral Leste. À frente do grupo terá como coordenador o promotor de Justiça Lívio Araújo Brito e como coordenadores auxiliares, os promotores Leonardo Marinho e Ariel Alves. Já o Gaeco Norte, será sediado no município de Sobral e terá atuação em comarcas da Região Norte, Serra da Ibiapaba, Sertão de Inhamuns e Litoral Oeste. A coordenação será pelo promotor de Justiça Handerson Miranda e como coordenadores auxiliares os promotores Guilherme Maia e Rafael Medeiros.

O combate ao crime organizado também terá atuação no ambiente virtual com o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco) em todo o Estado. A especializada será coordenada pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Mendes, auxiliado pelos promotores Bruno Bezerra Luz e Mayara Muniz. Conforme o procurador-geral de Justiça, Herbet Santos, era preciso reforçar que o enfrentamento ao crime organizado focados em investigar as facções ligadas na região Norte e Sul. Ainda segundo Herbet, a prioridade será a asfixia financeira dos grupos criminosos. “O que é a asfixia financeira? É a desidratação econômica das organizações criminosas, atingir o coração financeiro das facções. É o bloqueio de milhões e milhões de reais que eles têm de origem ilícita na questão da lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e vários outros delitos”, disse o procurador-geral.