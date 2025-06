Canindé: empresário da construção civil está entre presos por organização criminosa

Um grupo de 18 pessoas foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) suspeito de envolvimento com uma organização criminosa atuante no município de Canindé, distante 118 quilômetros de Fortaleza. Entre os presos está um empresário do ramo da construção civil e transporte escolar, celebrante de contratos com diversas prefeituras do Ceará.

Conforme a denúncia ofertada ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), o grupo é responsável por crimes de assassinato, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região, entre outros.