Ministério da Saúde amplia atendimento do SUS com rede privada no Ceará

Acordo prevê a ampliação de atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede privada / Crédito: Lucas Almeida - Casa Civil

O Governo do Ceará assinou nesta quinta-feira, 30, um termo de acordo com o Ministério da Saúde e o Grupo Hapvida para ampliação de atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede privada. A regulação dos serviços deve ser iniciada em novembro. Os atendimentos abrangerão os municípios cearenses de Fortaleza, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Maracanaú. Outros estados, como Pará e Pernambuco, além do Distrito Federal, também foram contemplados.

“Esses pacientes do SUS poderão ser regulados no setor privado, para que eles sejam atendidos também no Hapvida, uma grande conquista. Estamos fortalecendo o setor público da saúde de Fortaleza e de outros municípios, com a ajuda do setor privado”, anunciou o governador Elmano de Freitas (PT). Em compensação aos serviços prestados, os estabelecimentos poderão quitar dívidas com a União. Na operadora, as dívidas são de ressarcimento ao SUS, quando a rede pública atende os pacientes dos planos de saúde contratados. Os hospitais privados, com e sem fins lucrativos, poderão abater dívidas de tributos federais (vencidas ou a vencer), usando os créditos financeiros da prestação dos atendimentos. Governo do Ceará lança plataforma online para integrar e digitalizar municípios | CONFIRA

Ampliação de atendimento do SUS com rede privada: saiba mais As ações de ampliação da capacidade de atendimento do SUS são parte do Programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa mobiliza a rede privada com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. De acordo com o Governo Estadual, mais de 26.900 exames de diagnóstico por imagem poderão ser realizados em um ano. Além disso, a realização de 960 cirurgias em quatro especialidades (tratamento de varizes - bilateral, histerectomia total, colecistectomia e hernioplastia incisional). “Estamos transformando dívidas e incentivos fiscais em mais cirurgias, exames de imagem e consultas especializadas, garantindo que o paciente que espera possa ser atendido em um hospital privado de graça e totalmente pelo SUS”, declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.