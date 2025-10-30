Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministério da Saúde amplia atendimento do SUS com rede privada no Ceará

A regulação abrangerá Fortaleza, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Maracanaú. Outros Estados foram contemplados
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
O Governo do Ceará assinou nesta quinta-feira, 30, um termo de acordo com o Ministério da Saúde e o Grupo Hapvida para ampliação de atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede privada. A regulação dos serviços deve ser iniciada em novembro.

Os atendimentos abrangerão os municípios cearenses de Fortaleza, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Maracanaú. Outros estados, como Pará e Pernambuco, além do Distrito Federal, também foram contemplados.

“Esses pacientes do SUS poderão ser regulados no setor privado, para que eles sejam atendidos também no Hapvida, uma grande conquista. Estamos fortalecendo o setor público da saúde de Fortaleza e de outros municípios, com a ajuda do setor privado”, anunciou o governador Elmano de Freitas (PT).

Em compensação aos serviços prestados, os estabelecimentos poderão quitar dívidas com a União. Na operadora, as dívidas são de ressarcimento ao SUS, quando a rede pública atende os pacientes dos planos de saúde contratados.

Os hospitais privados, com e sem fins lucrativos, poderão abater dívidas de tributos federais (vencidas ou a vencer), usando os créditos financeiros da prestação dos atendimentos.

Ampliação de atendimento do SUS com rede privada: saiba mais

As ações de ampliação da capacidade de atendimento do SUS são parte do Programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa mobiliza a rede privada com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.

De acordo com o Governo Estadual, mais de 26.900 exames de diagnóstico por imagem poderão ser realizados em um ano. Além disso, a realização de 960 cirurgias em quatro especialidades (tratamento de varizes - bilateral, histerectomia total, colecistectomia e hernioplastia incisional).

“Estamos transformando dívidas e incentivos fiscais em mais cirurgias, exames de imagem e consultas especializadas, garantindo que o paciente que espera possa ser atendido em um hospital privado de graça e totalmente pelo SUS”, declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Na modalidade de crédito financeiro, 12 instituições com e sem fins lucrativos atuarão, incluindo as Santas Casas de Fortaleza e Sobral, no Ceará.

