Ministério da Saúde amplia atendimento do SUS com rede privada no Ceará

Ministério da Saúde amplia atendimento do SUS com rede privada no CearáA regulação abrangerá Fortaleza, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Maracanaú. Outros Estados foram contemplados
O Governo do Ceará assinou nesta quinta-feira, 30, um termo de acordo com o Ministério da Saúde e o Grupo Hapvida para ampliação de atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede privada. A regulação dos serviços deve ser iniciada em novembro.
Os atendimentos abrangerão os municípios cearenses de Fortaleza, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Maracanaú. Outros estados, como Pará e Pernambuco, além do Distrito Federal, também foram contemplados.
“Esses pacientes do SUS poderão ser regulados no setor privado, para que eles sejam atendidos também no Hapvida, uma grande conquista. Estamos fortalecendo o setor público da saúde de Fortaleza e de outros municípios, com a ajuda do setor privado”, anunciou o governador Elmano de Freitas (PT).
Em compensação aos serviços prestados, os estabelecimentos poderão quitar dívidas com a União. Na operadora, as dívidas são de ressarcimento ao SUS, quando a rede pública atende os pacientes dos planos de saúde contratados.
Os hospitais privados, com e sem fins lucrativos, poderão abater dívidas de tributos federais (vencidas ou a vencer), usando os créditos financeiros da prestação dos atendimentos.
Ampliação de atendimento do SUS com rede privada: saiba mais
As ações de ampliação da capacidade de atendimento do SUS são parte do Programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa mobiliza a rede privada com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
De acordo com o Governo Estadual, mais de 26.900 exames de diagnóstico por imagem poderão ser realizados em um ano. Além disso, a realização de 960 cirurgias em quatro especialidades (tratamento de varizes - bilateral, histerectomia total, colecistectomia e hernioplastia incisional).
“Estamos transformando dívidas e incentivos fiscais em mais cirurgias, exames de imagem e consultas especializadas, garantindo que o paciente que espera possa ser atendido em um hospital privado de graça e totalmente pelo SUS”, declarou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Na modalidade de crédito financeiro, 12 instituições com e sem fins lucrativos atuarão, incluindo as Santas Casas de Fortaleza e Sobral, no Ceará.