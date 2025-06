Garota de 12 anos é morta e menino de dois anos é ferido em Canindé

Uma menina de 12 anos de idade foi morta a tiros na tarde deste domingo, 22, no município de Canindé, a 118 quilômetros de Fortaleza. Um menino de dois anos também saiu ferido na ação. O crime é investigado como homicídio doloso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou uma nota confirmando o caso.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um homicídio doloso, registrado na tarde deste domingo (22), no município de Canindé - Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15) do Estado", informou.