Mulher com sinais de embriaguez é presa por desacato e tentativa de lesão corporal em Canindé

Suspeita teria arremessado objetos e resistido à abordagem policial após comportamento agressivo na região; Guarda Municipal solicitou apoio à Polícia Militar do Ceará (PMCE) para ocorrência

Uma mulher com sinais de embriaguez foi presa suspeita de desacato, desobediência e tentativa de lesão corporal dolosa, no bairro Santa Luzia, no município de Canindé, a 118,60 quilômetros de Fortaleza.

O caso aconteceu nesse sábado, 2, após comportamento agressivo da acusada. A prisão aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após solicitação de apoio da Guarda Municipal de Canindé.