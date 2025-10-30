Eusébio terá nova antena capaz de monitorar efeitos de mudanças climáticas

Uma antena antiga, instalada na década de 90, será substituída pelo novo dispositivo. Ambos funcionarão em paralelo durante a transição / Crédito: Divulgação/Mackenzie

O novo terminal da Rádio Observatório Espacial do Nordeste (Roen) será inaugurado nesta sexta-feira, 31, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Antena, que contém 12 metros, utiliza sistema que permite a observação e os efeitos das mudanças climáticas.

Antena permite observar efeitos das mudanças climáticas A técnica Interferometria de Longa Linha de Base (VLBI), também utilizado em sistemas de navegação por GPS, combina sinais de rádio de vários radiotelescópios para criar imagens de alta resolução de fontes cósmicas distantes ou para medir precisamente a posição e o movimento de pontos na Terra. Uma antena antiga, instalada na década de 90, será substituída pelo novo dispositivo. Ambos funcionarão em paralelo durante a transição. Será possível executar com precisão e estabilidade, a longo prazo, um referencial terrestre capaz de sustentar pesquisas em ciências da Terra, estudos climáticos e navegação por satélite, como a elevação do nível do mar, a perda de gelo e o movimento da crosta terrestre. “O terminal faz parte do Rádio Observatório Espacial do Nordeste, uma estação de observação que integra uma rede mundial de radiotelescópios”, é o que explica Jean Pierre Raulin, coordenador do Centro de Rádioastronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM).

De acordo com ele, objetivo principal é contribuir para a construção de referenciais terrestres e celestes extremamente estáveis e exatos. Dados servem de base para pesquisas em geociências, navegação por satélite e monitoramento de mudanças globais. Jean explicou que o sistema opera por meio da observação simultânea de sinais de rádio emitidos por quasares, fontes cósmicas extremamente distantes e estáveis: “Esses sinais são captados por radiotelescópios em diferentes pontos do planeta, e depois combinados por meio da técnica de VLBI para gerar medições com precisão milimétrica da posição e do movimento da crosta terrestre”. Ele acrescenta: "A inauguração do novo terminal e da antena do Roen representa um marco científico e tecnológico para o Ceará e para o Brasil".

"Com o funcionamento dessa estação, o Estado passa a sediar uma instalação estratégica de importância global, capaz de consolidá-lo como um polo de ciência espacial e observação geodésica no hemisfério sul", finalizou Jean. Antena instalada é resultado de cooperação com a Nasa Estudos sobre fenômenos como atividade sísmica, variações atmosféricas, enchentes, meteorologia e telecomunicações, também poderão ser feitos. A instalação da nova antena é resultado de uma cooperação internacional iniciada em 2019, com apoio técnico e financeiro da Nasa National Aeronautics and Space Administration. , que investiu cerca de US$ 8 milhões na construção e transporte do equipamento.